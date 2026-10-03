Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş üstü için kapsamlı geriatrik poliklinik hizmete girdi

poliklinik nerede, kimlere hizmet veriyor:

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez faaliyete geçen Geriatri Polikliniği, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik kapsamlı değerlendirme ve tarama hizmeti sunuyor. Poliklinik, hastanenin merkez kampüsünde, Acil Servis'in yanında bulunan 7. Blok'ta hizmet veriyor. Geriatri Uzmanı Dr. Neziha Özlem Deveci, açılışın yaşlı sağlığının bütüncül değerlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

Dr. Deveci, polikliniğin GETAT merkeziyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kayseri Devlet Hastanesi'nde ilk kez Geriatri Polikliniği açıldı. Kayseri'de eski Geriatri Hastanesi olarak adlandırılan GETAT Merkezi de var. O yüzden hastalarımızın kafasında karışıklık olabiliyor. Merkez kampüs içerisinde, Acil Servis'in yanındaki 7. Blok'ta Geriatri Polikliniği olarak hizmet veriyoruz. Hastalarımızı dahiliye uzmanları yönlendirebilir. Onun dışında 65 yaş üstü hastalarımız geldiğinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz."

tarama kapsamı ve öncelikli geriatrik sorunlar:

Poliklinikte, unutkanlık ve hafıza sorunlarından depresyona; idrar kaçırmadan beslenme yetersizliğine; çoklu ilaç kullanımından kemik erimesi ve düşmelere kadar yaşlılıkla birlikte sıklığı artan birçok geriatrik sendrom sistematik olarak taranıyor. Dr. Deveci, geriatrinin iç hastalıklarının bir yan dalı olduğunu ve "yaşlılık bilimi" olarak tanımlandığını belirterek, sadece kronik hastalıkların izlenmesinin yeterli olmadığını, geriatrik sendromların da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Değerlendirme sürecinde kronik sorunlar; şeker, tansiyon, tiroit bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi dahili problemler kontrol edildikten sonra geriatrik riskler açısından tarama yapılıyor. Dr. Deveci, bu taramaların yapılmaması halinde doğru tanının konulamayabileceğine dikkat çekti.

yaşam tarzı önerileri ve korunma:

Poliklinikte verilen öneriler arasında düzenli egzersiz, protein ağırlıklı beslenme ve aşı takibi öne çıkıyor. Dr. Deveci, egzersiz önerilerini hasta durumuna göre biçimlendirdiklerini söyleyerek: "Hasta iyi durumdaysa aerobik egzersiz olarak haftanın 5 günü yürüyüş yapmalarını, haftanın 2 günü ağırlık kaldırıcı egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Hasta ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor ve bunları yapacak durumda değilse bile en azından oturduğu yerde bacak hareketleri yapabilir. Yarım litrelik su şişesi alıp kol hareketleri yapmasını öneriyoruz" dedi.

Beslenme konusunda ise yeterli protein alımının önemine vurgu yapıldı. Dr. Deveci, klasik beslenme alışkanlıklarıyla yeterli protein alınamayabildiğini belirterek, "Sabah kahvaltıda yumurta, peynir yemelerini; öğlen ve akşam yemeklerinde et, balık, tavuk, bakliyat gibi protein gruplarından muhakkak bulundurmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kronik hastalığı olan yaşlıların düzenli doktor kontrollerini aksatmaması gerektiği, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda takiplerin önem taşıdığı vurgulandı. Koruyucu hekimliğin önemi hatırlatılarak özellikle aşı takibine dikkat çekildi: Dr. Deveci, "Ekim, Kasım dönemi grip aşısı dönemi. Grip aşılarını da yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Poliklinik, dahiliye uzmanlarının yönlendirmesiyle veya doğrudan başvuran 65 yaş üstü hastalara hizmet vererek, yaşlı sağlığında erken tanı ve önleme odaklı bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ GERİATRİ UZMANI DR. NEZİHA ÖZLEM DEVECİ