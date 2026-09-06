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Kayseri itfaiyesi ağustosta bin 671 müdahaleyle görev yoğunluğu yaşadı

Kayseri itfaiye ekipleri Ağustos'ta bin 671 olaya müdahale etti; 1.086 yangın, 448 kurtarma, 119 kaza, 18 su baskını ve 689 kişiye eğitim verildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri itfaiyesi ağustosta bin 671 müdahaleyle görev yoğunluğu yaşadı

Ağustos müdahaleleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2026 yılı Ağustos ayında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yoğun mesai yürüttü. Bir aylık dönemde ekipler toplam 1.671 itfai olaya müdahale etti. Bu müdahalelerin dağılımı 1.086 yangın, 448 kurtarma, 119 trafik kazası ve 18 su baskını olarak kaydedildi.

Ekip, istasyon ve araç kapasitesi:

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, il genelinde 19 istasyon, 57 araç ve 343 personelle görev yapıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, ihtiyaçlar doğrultusunda ekipman ve araç filosunu modernize ederek müdahale gücünü artırdı. Bu organizasyonel yapı, yangın, kaza ve arama-kurtarma gibi olaylara hızlı ve titiz bir şekilde yanıt verilmesini sağlıyor.

Eğitim ve denetim çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, olay müdahalelerinin yanı sıra toplum bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetleri de sürdürüyor. Ağustos ayında ekipler 689 kişiye eğitim verirken, il genelinde 87 denetim gerçekleştirdi. Bu çalışmaların amacı vatandaşların olağanüstü durumlarda doğru davranışları öğrenmesi ve güvenlik açıklarının erken tespit edilmesidir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, uzman personeli, güçlendirilmiş araç filosu ve modern ekipmanlarıyla kentteki acil durumlara müdahaleyi aksatmadan sürdürüyor. Kurum, hem sahadaki etkinliği hem de halkı bilinçlendirme çalışmalarını eş zamanlı yürütmeyi öncelik olarak belirliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI; VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI; VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ADINA SORUMLULUK ALANINDAKİ HER KONUDA FEDAKÂRCA GÖREV YAPARAK AĞUSTOS AYINDA BİN 671 İTFAİ OLAYA BAŞARILI ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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