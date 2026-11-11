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Kayseri kadın futbol kulübü ligde ivme kazandı: Giresun deplasmanından 4-0'lık zafer

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig 10. haftasında Giresun Sanayispor'u 4-0 yenerek sezonun dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 52'ye yükseltti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri kadın futbol kulübü ligde ivme kazandı: Giresun deplasmanından 4-0'lık zafer

maça genel bakış:

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig'inde yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 10. haftasında çıktığı deplasman maçında Giresun Sanayispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederek saha dışına taşan bir sevinç yaşadı.

takımın sezon performansı:

Kayseri, geride kalan 10. hafta sonunda toplam 9 maça çıktı; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş, Haymana Spor Kulübü ve Giresun Sanayispor'u yenerken; 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü ve Ünye Kadın FK ile berabere kaldı. Takım, Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

maçın anlamı ve ilerisi:

Deplasmandan farklı bir skorla dönmek, Kayseri için hem moral hem de ligin sonraki bölümüne dair pozitif işaretler veriyor. Bu galibiyet, takımın hücum hattındaki etkinliğini ortaya koyarken, aynı zamanda lig içindeki istikrar arayışında önemli bir adım niteliğinde. Önümüzdeki haftalarda benzer performansların sürdürülmesi halinde sarı-kırmızılıların puanını artırma potansiyeli öne çıkıyor.

SUWEN KADINLAR FUTBOL SÜPER LİG&#039; MÜCADELE EDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ...

SUWEN KADINLAR FUTBOL SÜPER LİG' MÜCADELE EDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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