Eskişehirspor son çeyrekte bulduğu gollerle 2-0 kazandı

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Maç ESOGÜ statünde oynandı ve hakem triosunda Cantürk Kılıç, Ahmet Emre Akbulut ve Ahmet Kotan görev yaptı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmanın skoru, ikinci yarının ilerleyen dakikalarında çözüldü. İlk gol Mert Başer'den dk. 74'te gelirken, İsmail Kulet'in dk. 80'de attığı golle Eskişehirspor farkı ikiye çıkardı ve maçın kontrolünü sağladı. Bu goller, konuk ekibin son bölümdeki ataklarını somut sonuca dönüştürmesinin sonucu olarak maçın kaderini belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Ev sahibi Eskişehir Anadolu SF sahaya şu 11 ile çıktı: Ege Baran Sahillioğlu, Rıdvan Coşkun, Hasan Ekici, Berkan Güner (Taha Atay dk. 82), Mert Torlak (Muhammet Enes Alphan dk. 82), Enescan Özdemir, Anıl Özçelik, İsmail Can Fidan (Muhammed Burak Çelik dk. 58), Arda İbrahim Akgün (Berkay Güntay dk. 44), Muhammed Düzgüner, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Osman Burak Destan dk. 81).

Konuk ekip Eskişehirspor'un ilk 11'i ise: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 83), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Beykan Şimşek (Tayfun Tatlı dk. 31), Mert Başer, Mehmet Bağlı (Arda Okumuş dk. 90+1), Atalay Yıldırım, Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 83).

Her iki takımın yaptığı oyuncu değişiklikleri maçın ritmini etkiledi; özellikle Eskişehirspor'un ileri uçta yapılan hamleleri son bölümlerde sonuç verdi. Eskişehir Anadolu SF'de Akgün'ün erken değişikliği (dk.44) ve ev sahibinin ilerleyen dakikalarda yaptığı hamleler maça müdahale amaçlıydı.

istatistikler ve disiplin:

Maçtaki resmi rakamlar arasında goller: Mert Başer (dk. 74), İsmail Kulet (dk. 80) yer aldı. Sarı kartlar listesinde Eskişehir Anadolu SF'den Enescan Özdemir ve Eskişehirspor'dan Sarper Çağlar görülüyor. Hakem kararları maçın genel akışı içinde belirleyici olmadı ve oyun sorunsuz şekilde tamamlandı.

Eskişehirspor'un bu galibiyeti, takımın ligdeki puanını güçlendirecek nitelikte. Maçın son bölümlerinde alınan inisiyatif ve doğru oyuncu değişiklikleri, skoru lehlerine çevirmelerinde belirleyici oldu. Ev sahibi ekip ise aradığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sahadan puansız ayrıldı.

ESKİŞEHİRSPOR, NESİNE 3. LİG'İN 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ESKİŞEHİR ANADOLU SF'Yİ 2-0 MAĞLUP ETTİ.