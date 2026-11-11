Turbeldak'la kurudere-karagöl'de Atatürk için 13 kilometrelik anma yürüyüşü

TURBELDAK'tan ata'yı anma ve saygı yürüyüşü

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi TURBELDAK, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 88’inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Doğaseverler, Kurudere - Karagöl parkurunda düzenlenen yürüyüşte hem tabiatla iç içe vakit geçirdi hem de Ulu Önder’i saygı ve özlemle andı.

etkinliğin rotası ve atmosferi:

Etkinlik, Kurudere - Karagöl hattında planlanan 13 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Katılımcılar, yürüyüş boyunca bölgenin doğal güzelliklerini izleyerek ve zaman zaman kısa molalar vererek parkuru tamamladı. Yürüyüş boyunca gözlemlenen birlik ve disiplin, anmanın ritüel boyutunu güçlendirdi.

liderlik, rehberlik ve katılımcı profili:

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla sevk idaresinde, Kudret Ulutaş rehberliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Ayrıca Şenel Hançer ve Bayram Ali Çelikten artçılık yaptı. TURBELDAK’ın farklı yaş gruplarından doğaseverleri bir araya getiren organizasyonu, katılımcılar açısından hem duygusal hem de gurur verici bir deneyim haline getirdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert etkinlikte yaptığı açıklamada, TURBELDAK olarak düzenlenen anma yürüyüşünün Cumhuriyetin kurucusuna duyulan saygıyı canlı tuttuğunu vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti. Etkinlik, yürüyüşçülerin doğayla bağını güçlendirirken aynı zamanda kolektif bir anma ritüeli sundu.

Organizasyon, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen yürüyüş programlarının bir parçası olarak dikkat çekti ve bölgedeki doğa etkinliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKAL EDİŞİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ‘ATA’YI ANMA VE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ’ DÜZENLEDİ. DOĞASEVERLER, 13 KİLOMETRELİK PARKURDA ATATÜRK’E DUYDUKLARI SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMİ BİR KEZ DAHA İFADE ETTİ.