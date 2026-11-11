Manisa FK’den dört oyuncuya milli davet

Manisa FK'dan dört isim aday kadroya çağrıldı:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde forma giyen dört oyuncu, ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Vargas ve Lemina: a milli ve U23 davetleri:

Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın 3 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 17 Kasım'da Kuveyt ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Takımın Gabonlu oyuncusu Noha Lemina ise Gabon 23 Yaş Altı (U23) Milli Takımı'nın 12 ve 17 Kasım tarihlerinde Tunus ile oynayacağı 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Genç oyuncular: U17 ve U19 çağrıları:

Gençlerden Oğuzhan Yurtdaş, 11-17 Kasım tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları aday kadrosunda yer aldı.

Ada İbik ise 19 Yaş Altı (U19) Milli Takımı'nın aynı tarihlerde Antalya'da yapacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosuna çağrıldı.

Kulüpten yapılan duyuruda yer alan bu adaylıklar, hem tecrübeli hem de altyapı oyuncularının uluslararası arenada dikkat çektiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; oyuncuların milli takım süreçleri kulübün görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor.

ADA İBİK İSE 19 YAŞ ALTI (U19) MİLLİ TAKIMI'NIN AYNI TARİHLERDE ANTALYA'DA YAPACAĞI UEFA AVRUPA 19 YAŞ ALTI ŞAMPİYONASI B LİGİ 2. TUR MAÇLARI ADAY KADROSUNA ÇAĞRILDI.