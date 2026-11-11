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Elektrik hattı çalışmasında akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yol genişletme çalışmasında MEDAŞ'a bağlı iki işçi akıma kapıldı; Ali Köker yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elektrik hattı çalışmasında akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Konya Halkapınar'da iş kazası

Konya’nın Halkapınar ilçesinde devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında elektrik direklerinin yerinin değiştirilmesi ve hat döşeme işlemleri esnasında bir kaza meydana geldi.

Kaza ve müdahale:

Elektrik dağıtım firması MEDAŞ'a bağlı özel bir firmada görevli iki işçi çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Kazada Ali Köker hayatını kaybetti, diğer işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenaze ve soruşturma:

Hayatını kaybeden Ali Köker'in cenazesi, Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi Mezarlığında öğlen kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ALİ KÖKER&#039;İN CENAZESİ İSE HALKAPINAR İLÇESİ KARAYUSUFLU MAHALLESİ MEZARLIĞINDA ÖĞLEN KILINAN...

ALİ KÖKER'İN CENAZESİ İSE HALKAPINAR İLÇESİ KARAYUSUFLU MAHALLESİ MEZARLIĞINDA ÖĞLEN KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DUALARLA DEFNEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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