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Sultangazili erkan akköse Balkan şampiyonluğuna uzandı

16 yaşındaki Sultangazili karateci Erkan Akköse, Genç erkekler 61 kiloda birinci olarak 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sultangazili erkan akköse Balkan şampiyonluğuna uzandı

Şampiyonluk haberi:

Milli Takım formasıyla Türkiye’yi temsil eden Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Erkan Akköse, 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı. 16 yaşındaki genç sporcu, İstanbul’da düzenlenen şampiyonada ülkesini temsil ederek dikkat çekti.

Müsabakada elde edilen sonuçlar:

Akköse, Genç erkekler / 61 kategorisinde mücadele etti ve tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Genç sporcu bu başarıyla altın madalya kazanarak turnuvanın Balkan şampiyonu ünvanını elde etti. Organizasyon, bölgedeki genç yeteneklerin uluslararası deneyim kazandığı önemli bir platform olarak öne çıktı.

Tebrik ve teşekkür mesajları:

Başarının ardından duygularını paylaşan Erkan Akköse şunları söyledi: "Öncelikle beni destekleyerek milli forma giymeme vesile olan Sultangazi Belediyesine teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri giydiğim Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü formasının ardından milli forma giymek benim için gurur verici. Bizleri destekleyerek başarımızı daima ileriye taşımamızı sağlayan başta belediye başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere antrenörlerimize teşekkür ediyorum"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da genç sporcuyu kutladı: "Milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcumuz Erkan Akköse’ye başarısından dolayı tebrik ediyorum. İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcumuzdan Avrupa şampiyonluğu da bekliyorum. Pırıl pırıl gençlerimizin sporla uğraşması, başarılı olması bizleri mutlu ediyor. Çünkü geleceğimizi korumanın yolu spordan geçiyor. Avrupa’nın en iyi spor şehri Sultangazi’den geleceğimizin sporcularının çıkacağına yürekten inanıyoruz"

Erkan Akköse’nin elde ettiği bu başarı, hem kulüp hem de ilçe düzeyinde gurur kaynağı oldu. Genç sporcunun ulusal ve uluslararası arenadaki performansı, Sultangazi’de sporun desteklenmesine verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA TÜRKİYE&#039;Yİ TEMSİL EDEN 16 YAŞINDAKİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ...

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN 16 YAŞINDAKİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU ERKAN AKKÖSE, 26. BALKAN ÜMİT, GENÇ VE U21 ŞAMPİYONASI’NDA KARATE BRANŞINDA BİRİNCİ OLARAK BALKAN ŞAMPİYONU OLDU. GENÇ SPORCU BÜTÜN SULTANGAZİ’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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