Ardahan üniversitesinde fidanlar geleceğe kök saldı

Ardahan'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak hem sembolik hem de kalıcı bir çevre yatırımı yapıldı.

etkinliğe katılanlar:

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Ardahan Orman işletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve protokol üyeleri katılımcılarla birlikte fidan dikerek törene aktif katkı sağladı. Etkinlik, farklı kesimlerden insanların bir araya gelmesine vesile oldu.

geleceğe bırakılan miras:

Organizatörler, ağaçlandırmanın yalnızca bugünün değil geleceğin de en önemli yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Dikilen her fidanın geleceğe bırakılan bir miras olduğu vurgulanarak, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarının sürekliliğinin önemine işaret edildi. Etkinlik, doğaya ve gelecek nesillere duyulan sorumluluğun somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

ARDAAHAN'DA FİDANLAR TOPRAKLAA BULUŞTURULDU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)