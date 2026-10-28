Kayseri mutfağı KAYMEK standında geleceğe taşınıyor

Kayseri'nin gastronomi mirası KAYMEK ile sahnede:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve kültürel değerlerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri'nde KAYMEK (Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.) aracılığıyla ilçelere özgü tatları ve geleneksel yemekleri vatandaşlarla buluşturdu. Etkinlikler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve KAYMEK standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Geleneksel tatlar ve coğrafi işaretlerin tanıtımı:

KAYMEK standında Kayseri mutfağının köklü lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Tandır böreği, gül baklavası, Nevzine, reyhan şerbeti ve Osmanlı şerbeti gibi özgün tatlar ikram edilirken, kentin ilçelerine ait spesiyaliteler ve coğrafi işaretli yöresel ürünlerin tanıtımına da öncelik verildi. Stand, yerel üretimin görünürlüğünü artırmayı ve gastronomi mirasının bölgesel kimlikle bağını güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitim, yarışma ve çocuk etkinlikleri:

Gastronomi Günleri kapsamında düzenlenen interaktif programlar, etkinliğin sadece tat sunmakla kalmayıp kültürel aktarımı da hedeflediğini gösterdi. Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilen bilgi yarışmalarıyla ziyaretçiler Kayseri'nin mutfak geleneğine dair bilgilerini sınadı; yarışma ve oyunlarda kazananlara hediyeler verildi. Bu uygulama, gastronomi kültürünü eğlenceli ve katılımcı bir formata taşıdı.

KAYMEK standı çocuklara yönelik etkinliklerle de dikkat çekti. Minikler için düzenlenen bileklik yapımı ve boyama atölyelerinin yanı sıra çuval yarışı, sandalye kapmaca ve geleneksel sokak oyunları ile çocukların programa aktif katılımı sağlandı. Programdaki ateş gösterisi ise ziyaretçilere farklı ve renkli anlar yaşattı.

Geleceğe taşıma hedefi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde KAYMEK'in standı, yalnızca lezzet ikramı yapmaktan öte, Kayseri'nin gastronomi mirasını geniş kitlelere ulaştırma ve gelecek kuşaklara aktarma hedefini taşıdı. Organizasyon, yerel mutfak kültürünün görünürlüğünü artırarak bölgesel kimliğin korunmasına katkı sundu ve Gastronomi Günleri'nin en ilgi çeken noktalarından biri oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GASTRONOMİ GÜNLERİ’NDE KENTİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ VE YÖRESEL LEZZETLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KAYMEK’İN STANDI, GELENEKSEL TATLARI, EĞİTİCİ YARIŞMALARI VE ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.