Kayseri OSB heyeti Ankara'da temaslarda bulundu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile bir araya gelerek Kayseri OSB sanayicilerinin taleplerini ve projelerini aktardı. Ziyaret, hem kurumlar arası iletişimi güçlendirmek hem de sahadan gelen ihtiyaçları doğrudan iletmek amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmenin odak noktaları:

Yalçın, elverişsizlikler ve öncelikli taleplere ilişkin bilgi verirken, yürütülen ve planlanan projeler hakkında da kapsamlı bir sunum yaptı. Yapılan görüşmede Kayseri OSB sanayicisinin dile getirdiği sıkıntılar ve talepler doğrudan paylaşılırken, AK Parti Genel Merkezi ile yürütülen temasların sektör açısından önemine vurgu yapıldı.

Başkan Yalçın görüşmeye ilişkin, AK Parti Genel Merkezi’nde yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a nazik kabullerinden ve sanayicilerin taleplerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Tören katılımı ve ödüller:

Heyet aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve protokolün katılımıyla Ankara’da bu yıl 6.’sı düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Ödül Törenine katıldı. Törende, Kayseri OSB’de yerleşik bulunan 2 firma ödüle layık görüldü ve heyet firmaların elde ettiği başarıları yerinde kutladı.

Yalçın, törende Bakan Mehmet Fatih Kacır ile de bir araya gelerek Kayseri OSB’nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve bu ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Kendisi ayrıca OSBÜK Başkanlığı ve organizasyona katkı sunan yönetimlere şükranlarını sundu.

Kayseri OSB yönetimi, katılım ve görüşmelerin sanayi çevreleriyle devlet kurumları arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini vurgulayarak, OSB Yıldızları Araştırması’nda başarı gösteren firmaları kutladı ve başarılarının devamını diledi. Yönetim, alınan geri bildirimlerin sahadaki uygulamalara yansıtılması için iletişim kanallarını açık tutacaklarını belirtti.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ NURİ ÇETİNÇAĞLAR, ANKARA’DA AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’I ZİYARET EDEREK OSBÜK TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.