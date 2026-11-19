Projenin hedefi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğiyle mücadele ve çevre kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesiyle katı yakıttan doğal gaza geçişi teşvik ediyor. Proje, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülüyor ve vatandaşlara daha temiz, sağlıklı yaşam alanları sağlanmasını hedefliyor.

Uygulama alanı ve kapsam:

Başlangıçta merkez ilçelerde uygulanan proje, gördüğü ilgi üzerine kapsamını genişleterek tüm ilçelere yayıldı. Kocasinan, Melikgazi ve Talas başta olmak üzere Kayseri'nin diğer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da projeden faydalanabiliyor. Amaç, kış aylarında kent genelinde katı yakıt kullanımını azaltmak ve hava kalitesini artırmaktır.

Başvuru koşulları ve yöntem:

Proje kapsamında, doğalgaza geçiş için gerekli tesisat işlemlerini kendi imkânlarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan haneler kombi desteği almaya hak kazanıyor. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi online başvuru sistemi üzerinden kabul ediliyor; başvuru şartları ve detaylı bilgi belediyenin iletişim kanallarından açıklanıyor.

Beklenen kazanımlar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürütülen proje, çevresel kazanımların yanı sıra vatandaşların konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına erişimine katkı sağlıyor. Projenin sürdürülebilir etkisi olarak katı yakıt kullanımının azalması, kış dönemlerinde hava kirliliğinin düşürülmesi ve şehir genelinde yaşam kalitesinin artması öngörülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı sosyal destek ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla projeyi genişletmeye devam ederken, başvuruların sürdüğü bu dönemde halkı bilgilendirme ve erişimi kolaylaştırma çalışmalarına da ağırlık veriyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HAVA KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE VE TEMİZ BİR ÇEVRE HEDEFİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ "TESİSAT SİZDEN, KOMBİ BİZDEN" PROJESİ, KAYSERİ’NİN TÜM İLÇELERİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR. KATI YAKITTAN DOĞAL GAZA GEÇİŞİ TEŞVİK EDEN PROJE KAPSAMINDA KOMBİ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR.