Sivas'ta kışla birlikte turşu tezgâhları canlandı

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte sofralarda salataların yerini turşular almaya başladı. Mevsiminde toplanan taze meyve ve sebzelerden kurulan turşular, şehirde kışa hazırlığın parçası olarak tezgâhlarda yoğun ilgi görüyor. Renkleriyle dikkat çeken ürünler, özellikle et yemeklerinin yanında sıkça tercih ediliyor.

çeşitler ve tercih edilen lezzetler:

Tezgâhlarda sarı, kırmızı ve turuncu tonlarda turşular görülebiliyor. En çok tercih edilen çeşitler arasında acı biber, tatlı biber, salatalık ve lahana turşuları yer alıyor. Satıcıların aktardığına göre mevsiminde toplanan malzemelerle hazırlanan turşular hem lezzet hem de dayanıklılık açısından öne çıkıyor.

satıcıların sağlık vurgusu ve önerileri:

Turşu satıcısı Hüseyin İncesu, Sivas'ın kış memleketi olması nedeniyle turşuya olan talebin yıllardır sürdüğünü söylüyor. İncesu, "Sivas'ımız kış memleketidir zaten turşu da antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemini son derece desteklemekte. 35-40 çeşit turşumuz var hepsi de bağışıklığa ve soğuk algınlığına iyi gelmekte" ifadelerini kullanıyor.

Satıcı ayrıca bazı türlerin özel faydalarına dikkat çekiyor: "Mesela sarımsak turşumuz doğal antibiyotik içermektedir. Alıç turşusu da kalbi onarır ve damarları açmaktadır." İncesu, turşunun cildi nemli tuttuğunu belirterek tüm Sivas halkına "7'den 77'ye" tüketmelerini öneriyor ve kışın eczaneye gitmeden önce doğal ürünlere yönelme çağrısında bulunuyor.

Şehirdeki tezgâhların hareketlenmesi, yerel üretim ve tüketim döngüsünün sürdüğünü gösteriyor. Satıcıların önerileri ve tüketicilerin ilgisi, turşunun Sivas'taki geleneksel kış alışkanlıklarından biri olarak önemini koruduğunu ortaya koyuyor.

SİVAS'TA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BERABER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN VE ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ BULUNAN SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ TURŞULAR TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI.