BTSO ile UİB arasında stratejik iş birliği vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı ve ihracatçı birliklerinin başkanlarını Oda Hizmet Binası’nda kabul etti. Toplantıda kent ekonomisi, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Bursa ihracatının rekabet gücünün korunmasına yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmede yer alan isimler arasında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı İhsan İpeker, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Hamdi Taner de bulundu. BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ile yönetim kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

ortak hedef: üretimle ihracatı eş zamanlı büyütmek:

Özer Matlı, küresel rekabet kurallarının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirterek, bu koşullarda yeni nesil yönetim anlayışı ve katılımcı iş modellerinin önemine dikkat çekti. Matlı, üyelerin beklentilerinin düzenli olarak dinleneceğini ve katılımcılığın kurumsal işleyişin temel unsurlarından biri haline getirileceğini söyledi.

Toplantıda, üretim ve ihracatın birbirini güçlendiren iki temel unsur olduğu vurgulandı. Matlı, sürdürülebilir kalkınmanın yüksek teknoloji, katma değer ve tasarım gücüne dayanan ihracatçı profiliyle mümkün olacağını ifade etti ve ihracatçıların finansmana erişiminin öncelikli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Matlı, "İhracatçılarımızın kararlılığı ekonomimizin en büyük gücüdür" sözleriyle ihracatın önemine işaret etti.

uygulamaya dönük adımlar ve pazar erişimi:

Toplantıda mevcut pazarların korunması, yeni pazarlara açılma stratejileri ve küresel rekabette güçlü yer almak için atılacak somut adımlar masaya yatırıldı. BTSO ile UİB arasındaki iş birliğinin, Bursa’nın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak projelerle somutlaştırılması hedefleniyor.

Tarafsız değerlendirmeler ve düzenli iletişim mekanizmaları ile üyelerin beklentilerinin hızlı şekilde yönetime yansıtılması planlanıyor. Ayrıca birlikler, ortak eğitimler, fuar ve heyet organizasyonları ile üreticilerin yeni pazarlarla buluşmasını kolaylaştıracak koordinasyonlar üzerinde mutabık kaldı.

Kemal Yazıcı ise UİB’in performansına dair bilgiler paylaşarak, yılın ilk 10 ayında UİB’in yaklaşık 37 milyar dolar ihracata ulaştığını hatırlattı. Yazıcı, küresel belirsizliklere rağmen ihracat artışının sürdürülebilir olmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Yazıcı, BTSO ile UİB arasındaki iş birliğinin kent ve ülke ihracat hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığını belirterek, yeni dönemde bu iş birliğinin daha da güçlendirileceğini, ortak projelerle pazar erişiminin genişletileceğini ifade etti ve yeni yönetim için başarı dileklerini iletti.

Toplantıda birlik başkanları da yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunurken, önümüzdeki dönemde planlanacak iş birliklerinin detaylandırılması ve uygulama takvimlerinin oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. BTSO ve UİB, Bursa’nın kalkınma hedefleri doğrultusunda koordinasyonu artırarak ortak çalışmaları ileri taşımayı kararlaştırdı.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, UİB KOORDİNATÖR BAŞKANI KEMAL YAZICI VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN BAŞKANLARINI AĞIRLADI. ÜRETEN, YATIRIM YAPAN VE DÜNYAYA AÇILAN İHRACATÇILARIN KARARLILIĞINI EKONOMİNİN EN BÜYÜK GÜÇLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRDÜKLERİNİ BELİRTEN MATLI, "BTSO VE UİB OLARAK SANAYİMİZİN ÜRETİM GÜCÜNÜ İHRACAT VİZYONUYLA BULUŞTURAN, BURSA’MIZIN KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI YENİ DÖNEMDE DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ" DEDİ.