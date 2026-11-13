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Kayseri Şekerspor evinde farka gitti, Dersimspor 5-0

Kayseri Şekerspor, Sümer Stadı'nda PGL 3. Grup 5. haftada Dersimspor'u 5-0 yenip 12 puana ulaştı; maçta birkaç oyuncu golleri ve kırmızı kart öne çıktı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri Şekerspor evinde farka gitti, Dersimspor 5-0

maç özeti:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 5. hafta mücadelesinde Kayseri Şekerspor, evinde konuk ettiği Dersimspor'u farklı skorla mağlup etti. Sümer Stadı'ndaki karşılaşma 5-0 sona ererken, ev sahibi ekip aldığı 3 puanla puanını 12'ye çıkarıp grubunda 2. sıraya yükseldi.

Maçın açılış dakikalarından itibaren üstün oynayan Kayseri Şekerspor, ilk yarıda bulduğu hızlı gollerle rakibini çözdü. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip skoru koruyup sonuca gitti.

goller ve maçın dönüm noktaları:

Kayseri Şekerspor'un gollerini Süleyman Öztürk (dk. 10, 60), Çağrı Elgölgesi (dk. 14, 28) ve Seyit Mehmet Söğüt (dk. 50) kaydetti. Dersimspor cephesinde maçın 67. dakikasında M. Harun Duran kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı; bu olay maçın seyrini belirleyen anlardan biri oldu.

kadrolar ve hakemler:

Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu (Hüseyin Öz dk. 46), Buğra Sarıkaya, Muhammed Aybar, Çağrı Elgölgesi (Fırat Adar Altaş dk. 68), Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Süleyman Öztürk (Doğukan Tarlaek dk. 61), Halil Can Durmuş (Ziyahan Erbaşı dk. 46), İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut (Eren Torbalı dk. 46).

Dersimspor: Bayram Kılıç, Buğra Can (M. Harun Duran dk. 46), Bedirhan Koca (Ahmet dk. 65), Bünyamin Kasal, Berke Yontan, Azat Kutlu, Serdar Eroğlu (Atacan dk. 75), Okan Sarı, Mihraç Cücen, Burak Tuğra (Ali dk. 46), Furkan Ünsal (M. Ali dk. 65).

Stat: Sümer Stadı. Hakemler: Lütfican Arduç, Melda Çetin, Seyit Ali Köksal.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 5. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR EVİNDE KONUK...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 5. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ TUNCELİ EKİBİ DERSİMSPOR’U 5-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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