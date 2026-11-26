Kayseri süper amatör kümede 5. hafta sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. hafta tamamlandı. Oynanan 5 maçta toplam 27 gol kaydedilirken lig, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Haftanın maçları gol açısından zengin geçti ve liderlik mücadelesi sürüyor.

haftanın öne çıkan maçları:

Amaratspor 2-6 Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK 3-1 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Atletikspor 9-1 Döğergücü FK

Hacılar Erciyesspor 1-0 Develispor

Büyük Toramanspor 3-1 Argıncıkspor

G.O.Paşaspor (BAY)

liderlik ve 6. hafta beklentileri:

Hacılar Erciyesspor haftayı kayıpsız geçirerek yoluna devam etti. Ligdeki yoğun gol performansları ve farklı skorlar, 6. haftada çekişmeli karşılaşmaların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Takımlar 29 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla puan tablosunda yeni hamleler gerçekleştirecek.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 5. HAFTA TAMAMLANDI.