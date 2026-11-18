konut satışları ve yıllık karşılaştırma:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum’da Ekim 2026 ayında toplam 1.156 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 476'sı ilk el, 680'i ikinci el olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1.450 konut satışına kıyasla yıllık bazda 294 adetlik bir düşüş söz konusu oldu.

Geçen yılın Ekim ayında ilk el satışlar 581, ikinci el satışlar ise 869 olarak gerçekleşmişti; yıl bazındaki düşüş hem ilk el hem de ikinci el verilerinde hissedildi.

aylık seyrin değerlendirilmesi:

Bir önceki ay olan Eylül 2026'da Erzurum’da toplam 1.195 konut satışı yapılmıştı. Ekim ayında toplam satışlar aylık bazda 39 adet azaldı. Bu değişimde ilk el satışlarda 52 adetlik düşüş, ikinci el satışlarda ise 13 adetlik artış kaydedildi; bu durum piyasada ikinci el talebinin Ekim ayında göreli direnç gösterdiğine işaret ediyor.

iş yeri satışlarında da gerileme:

Erzurum’da Ekim 2026 döneminde 104 iş yeri satışı gerçekleşti. Bu satışların 36'sı ilk el, 68'i ikinci el olarak kayda geçti. Geçen yılın Ekim ayında iş yeri satışları 130 olarak kayıtlıydı; böylece yıllık bazda iş yeri satışlarında 26 adetlik azalma yaşandı.

Aylık karşılaştırmada ise Eylül 2026'da kaydedilen 159 iş yeri satışına kıyasla Ekim ayında satışlar 55 adet azaldı. Bu azalmanın detayında ilk el satışlardaki 13 ve ikinci el satışlardaki 42 adetlik gerileme dikkat çekiyor.

Genel görünüm açısından Erzurum’da Ekim 2026 verileri, hem konut hem de iş yeri piyasalarında geçen yılın aynı dönemine göre daralma ve bir önceki aya göre de belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor. Özellikle ilk el konut ve iş yeri satışlarındaki düşüş, yeni üretim tarafındaki talep zayıflığına işaret edebilir.

Veriler, yerel piyasada ikinci el konut talebinin Ekim ayında göreli bir hareketlilik gösterdiğini ortaya koysa da, toplam hacimdeki düşüş bölgesel ekonomik ve piyasa dinamiklerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ERZURUM’DA 2026 YILI EKİM AYINDA BİN 156 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ. GEÇEN YILIN AYNI AYINDA BİN 450 OLAN KONUT SATIŞLARI 294 ADET AZALIRKEN, İŞ YERİ SATIŞLARI DA 130’DAN 104’E GERİLEDİ.