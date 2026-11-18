kayseri kadın U15 çeyrek finalde rakibini farklı geçti

U15 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off çeyrek finalinde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Tokat’ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor’u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi güçlü ve tempolu oynayan sarı-kırmızılı ekip, saha içinde etkin bir performans sergiledi.

maçın kilit anları:

Karşılaşmada golleri Esra Ertaş (2) ve Elif Ceyhan (2) kaydetti; maç 4-1 Kayseri Kadın Futbol Kulübü üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla takım, play-off’ta adını son 4 takım arasına yazdırdı ve turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

yarı final programı ve rakip:

Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi Konak Belediyespor oldu. Yarı final maçı 20 Kasım 2026 Cuma günü, Antalya’nın Konaklı İlçe Stadında oynanacak ve karşılaşma 14.30’da başlayacak. Kayseri ekibi bu maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Takımın çeyrek finaldeki net skor üstünlüğü ve birden fazla oyuncudan gol gelmesi, Kayseri Kadın U15’in hem hücum zenginliğini hem de oyun çeşitliliğini ortaya koydu. Yarı finale kalan ekipler arasında yapılacak karşılaşma, finale gidecek yolu belirleyecek kritik eşleşmelerden biri olarak öne çıkıyor.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNALİNDE TRABZONSPOR'U YENEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, YARI FİNALE YÜKSELDİ.