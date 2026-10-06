Kayseri u14 ligi 2026-2027 fikstürü çekildi

Kayseri u14 ligi 2026-2027 fikstürü yapıldı

Kayseri U14 Ligi 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Yeni sezonda 36 takımın katılımıyla karşılaşmalar 4 grupta oynanacak ve lig, planlandığı üzere 17 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

fikstür çekimi töreni:

Fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Murat Akgöz, Sabri Gülmez ve Memduh Borazan ile kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda lig formatı ve sezon takvimi üzerine bilgi verildi ve takımların gruplara dağılımı kura ile belirlendi.

gruplar:

A Grubu: Zeki Akparlarspor, Hacılar Erciyesspor, Pınarbaşı Belediyespor, Kayseri İdmangücü, İncesu Erdemspor, Kayseri Yolspor, 1966 Turanspor, Erciyes Esen Makine, Novaspor.

B Grubu: Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor, İncesu 1925 Spor, Mimsinspor, Başakpınarspor, Kocasinan Yemlihaspor, Gençlerbirliği, G.O.Paşaspor, Alsancakspor.

C Grubu: Kayseri Şekerspor, Sungur FK, Develi 1954 Spor, Esen Metal SK, Erciyes 38 FSK, Sarız Anadoluspor, Güneşspor, Kocasinan Şimşekspor, Kayserigücü FK.

D Grubu: Kocasinan Belediyespor, Spor A.Ş., Palasspor, Kayseri Demirspor, Gültepespor, Kocasinan Gençlik Hizmetleri, Akkışla Gençlikspor, Yeşilspor, Hunatspor.

Sezon öncesi takımlar artık hazırlıklarını tamamlayıp fikstür doğrultusunda maç programlarını oluşturacak. Kulüp temsilcilerinin ve yetkililerin duyarlılığıyla U14 Ligi, planlanan tarihte başlayarak genç sporculara düzenli maç imkânı sunacak.

KAYSERİ U14 LİGİ 2026-2027 SEZONU FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI. SEZONDA 4 GRUPTA 36 TAKIM MÜCADELE EDECEK.