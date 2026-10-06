Kayserispor'un ulusal lisansı resmen onaylandı

Kayserispor'un ulusal lisansı onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı son değerlendirmeler sonucunda Kayserispor'un başvurusunu uygun bularak kulübe Ulusal Lisans verdi. Karar, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında alındı.

değerlendirme kriterleri:

Kurul, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını Sportif, Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Yapılan son değerlendirmeler bu kapsamda gerçekleştirildi.

lisans verilen ve ceza alan kulüpler:

İncelemeler sonucunda Ulusal Lisans verilen kulüpler arasında Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor; 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor; 2. Lig'den ise Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor ve Somaspor yer aldı.

Buna karşılık, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlayamayan bazı kulüplere puan tenzili cezası verildi. 2. Lig'den puan tenzili cezası verilen kulüpler Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sultan Su İnegölspor olarak açıklandı.

Toplamda, 2026-2027 sezonu en üst üç ligde yer alan kulüplerden 11 kulüp UEFA Lisansı, 44 kulüp ise Ulusal Lisans aldı. Ayrıca Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Kurulun kararları, kulüplerin altyapı, mali yapı ve idari yeterlilik gibi alanlardaki uyumunu resmileştirirken, lisans onayları kulüplerin ilgili kriterlere uygunluğunu belgeliyor.

KAYSERİSPOR, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) KULÜP LİSANS KURULU'NUN ŞARTLARINI YERİNE GETİREREK, ULUSAL LİSANS ALDI.