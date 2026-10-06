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Kayseri'de biletler satışa çıkıyor: Kayserispor–Manisa FK fiyatları netleşti

11 Ekim 2026 Cumartesi 19.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor–Manisa FK maçının biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor; tribün fiyatları açıklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 06:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de biletler satışa çıkıyor: Kayserispor–Manisa FK fiyatları netleşti

Kayserispor - Manisa FK maçı ve bilet satış bilgileri

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında 11 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak karşılaşmanın biletleri açıklandı. Satışlar bugün saat 11.00'de başlayacak.

Bilet fiyatları

Karşılaşma için belirlenen tribün fiyatları şu şekilde duyuruldu: Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL.

Satış takvimi

Biletler, ilan edilen saatte satışa sunulacak ve maç günü 11 Ekim 2026 Cumartesi saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için geçerli olacaktır.

TFF 1. LİG&#039;DE KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI BELLİ...

TFF 1. LİG'DE KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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