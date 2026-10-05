Konyaspor Başakşehir sınavına Masuaku ve Andzouna ile hazırlanıyor

konyaspor'da hazırlıklar sürüyor:

Konyaspor, 11 Ekim Pazar günü oynanacak Süper Lig 7. hafta mücadelesi öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik Direktör İlhan Palut idaresinde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, lig maçına yönelik fiziksel ve taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Antrenmanın içeriği:

Idman, ısınma çalışmalarının ardından 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, topla oyun ve kısa devreli maçlarla sona erdi; ekip dinamik pas trafiği ve alan kullanımı üzerine çalıştı. Milli takımlardan dönen oyuncular Arthur Masuaku ve Yhoan Andzouna de günün programına katılarak takımla birlikte çalıştı.

Program ve ilerleyen süreç:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek; kulüp notuna göre bir sonraki idman yarın saat 11.30'da gerçekleşecek. Teknik ekip, kadro bütünlüğü ve maç temposunu artırmaya odaklanırken Masuaku ve Andzouna'nın dönüşü rotasyon için ek seçenekler sunuyor.

KONYASPOR, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 13.30'DA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.