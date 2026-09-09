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Kayseri'de 1.17 promil alkollü sürücü işlemlere 'abartmayın' diyerek itiraz etti

Melikgazi'de denetimde 1.17 promil alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu, 25 bin lira ceza kesildi; kaçan minibüse 200 bin lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 05:36

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 05:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de 1.17 promil alkollü sürücü işlemlere 'abartmayın' diyerek itiraz etti

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Camikebir Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine 39 NJ 005 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekiplerin uygulaması sonucu sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin TL idari para cezası kesildi. Polislerin otomobili teslim almak için başka bir sürücü çağırmasını istemesi üzerine B.B., aracının park halinde olduğunu belirterek işlemlere tepki gösterip 'abartmayın' diyerek itiraz etti.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından B.B. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaçan minibüs ve uygulanan yaptırımlar:

Aynı bölgede, Camikebir Mahallesi Ulu Cami Geçidi üzerinde polis ekipleri 07 AYC 900 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü aracı bir süre kullandıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.

Minibüse 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Aracı daha sonra çekiciyle otoparka kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE BİR OTOMOBİLDE YAPILAN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE BİR OTOMOBİLDE YAPILAN KONTROLLERDE, SÜRÜCÜNÜN 1.17 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ. ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İŞLEMLER SIRASINDA GÖREVİNİ YAPAN POLİSLERE, ‘ABARTMAYIN’ DİYEREK, ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI. SÜRÜCÜYE 25 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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