Kayseri'de 60 sayfalık rehberle iş sağlığı ve güvenliği bilinci pekişiyor

Kayseri Büyükşehir'de iş sağlığını güçlendiren rehber:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan 60 sayfalık İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların El Kitabı, belediye personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlenmesini hedefliyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, çalışan sağlığını ve güvenliğini kurumsal öncelik olarak ele alıyor ve bu alandaki uygulamaları sistematik hale getiriyor.

El kitabının içeriği:

El kitabı, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarından başlayarak çalışma ortamında karşılaşılabilecek tehlike ve risklere, iş kazalarının nedenlerine ve kazaların önlenmesine yönelik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi sade ve anlaşılır bir dille sunuyor. Kitapta; tehlike ve risk kavramları, iş kazaları ve nedenleri, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yüksekte çalışma ve kimyasallarla çalışırken alınması gereken önlemler gibi başlıklara yer veriliyor.

Ayrıca, çalışanların acil durumlarda doğru davranış geliştirmesine katkı sağlayacak güvenlik ve sağlık levhaları, renk kodları, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ile tehlike işaretleri görseller ve açıklayıcı bilgilerle anlatılıyor; böylece saha uygulamalarında başvurulabilecek pratik bir kaynak sunuluyor.

Uygulama, eğitim ve izleme:

El kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan periyodik eğitimlerin tamamlayıcısı olarak tasarlandı ve belediye bünyesindeki saha çalışmalarında kaynak olarak kullanılıyor. Başkan Büyükkılıç, çalışanların kurum için en kıymetli unsur olduğunu vurgulayarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmanın eğitim ve bilinçlendirmeyle mümkün olduğunu belirtiyor.

Belediyenin İSG birimi düzenli saha taramaları yürütüyor ve her ay toplanan İSG Kurulu saha denetim raporlarını değerlendiriyor; tespit edilen aksaklık ve eksiklikler ilgili birimlere iletiliyor. Bu yapı, el kitabının sadece teorik bir rehber olmaktan öte, günlük çalışma hayatında uygulanabilir bir belge olmasını sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşımı, muhtemel iş kazalarını azaltmayı amaçlamanın yanı sıra kurum genelinde güvenli çalışma kültürünün kalıcı hale getirilmesini hedefliyor. El kitabının taşıdığı ana mesaj ise şöyle: "Güvenli çalış. Ailene, sevdiklerine ve bize lazımsın."

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 60 SAYFALIK "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARIN EL KİTABI", BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİNE VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA KATKI SUNUYOR.