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Hizmet kapınızda: Bozdoğan'da Belediyen Yanında ekipleri evlere ulaşıyor

Bozdoğan Belediyesi'nin Belediyen Yanında ekipleri, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine hasta yatağı, temizlik ve evde kuaför hizmeti götürüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hizmet kapınızda: Bozdoğan'da Belediyen Yanında ekipleri evlere ulaşıyor

saha hizmetleri ve uygulama:

Bozdoğan Belediyesi'nin Belediyen Yanında ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde yaş almış ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç temelli destek sağlıyor. Ekipler, talepler doğrultusunda doğrudan ev ortamında müdahale ederek günlük yaşamı kolaylaştıracak çözümler sunuyor.

Çalışmalar kapsamında hasta yatağı desteği sağlanırken, evlerin temizliği ve düzeninin korunmasına yönelik ev temizliği hizmeti de veriliyor. Ayrıca evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için kişisel bakım ihtiyaçları da karşılanıyor; ekipler kadın saç kesimi ile erkek saç ve sakal kesimi hizmetlerini ev ortamında gerçekleştiriyor.

vatandaşlar ve başkanın mesajı:

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, ekiplerin evlerine kadar gelerek sunduğu destekten duydukları memnuniyeti ifade etti ve gösterilen ilgi için Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e teşekkür etti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülen hizmetler, ekiplerin doğrudan evde uygulama yapmasıyla erişilebilirlik sağlıyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yaş almış, bakıma muhtaç ve günlük yaşam desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik bu çalışmaların ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti. Ekiplerin sahadaki düzenli çalışmaları, ihtiyaç odaklı yaklaşım ve evde hizmet modelinin önemini vurguluyor.

BOZDOĞAN’DA &quot;BELEDİYEN YANINDA&quot; EKİPLERİ SAHADA

BOZDOĞAN’DA "BELEDİYEN YANINDA" EKİPLERİ SAHADA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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