Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi

İskenderun'un İskenderun ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Ertaç, Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nın ilkokul ve ortaokul kategorisinde birincilik elde etti. Yarışmada sergilediği yaratıcı çalışma ve teknik beceri, jüri tarafından öne çıkarılarak Cemre'yi Türkiye birinciliğine taşıdı.

ödül töreni ve anlamı:

Cemre Ertaç ödülünü, tören sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı. Bu an, minik ressam için kişisel bir başarı olmasının ötesinde, genç yeteneklerin ülke çapında görünür hale geldiğinin de bir simgesi olarak değerlendirildi.

aile, okul ve kentte yankısı:

Başarı, Cemre'nin ailesi, öğretmenleri ve okulunda sevinçle karşılandı; İskenderun ve Hatay genelinde gururla paylaşıldı. Minik ressamın hayal gücü, disiplinli çalışması ve ortaya koyduğu özgün tasarım, rakiplerini geride bırakarak onu zirveye taşıdı.

Henüz küçük yaşta böyle bir başarıya imza atan Cemre Ertaç, Hatay'ın sanat ve eğitim alanındaki gurur tablolarından biri olarak gösteriliyor ve ilerleyen yıllarda daha fazla projede adından söz ettireceğine dair beklentiler oluştu.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE YAŞAYAN 10 YAŞINDAKİ CEMRE ERTAÇ, KOCAELİ’NDE DÜZENLENEN TEKNOFEST MAVİ VATAN RESİM YARIŞMASI’NIN İLKOKUL VE ORTAOKUL KATEGORİSİNDE ÇİZDİĞİ RESİMLE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ.