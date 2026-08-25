Ahlat'ta tarih ve beklenti iç içe: millet bahçesi Erdoğan için doldu

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren alanda

Anadolu’nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek tören öncesi ilçe merkezinde hareketlilik artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek program için vatandaşlar, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelenler, programın başlamasını beklerken alanın yoğunluğu giderek artıyor.

program takvimi:

Organizasyonun planına göre etkinlik, saat 13.00'te Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında başlayacak. Programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Ahlat programı sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı yapılacak; gün, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarıyla düzenlenecek akşam yemeğiyle sürecek.

güvenlik ve yerel hava:

Yetkililer, program öncesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ve görevli ekiplerin yoğun hazır bulunuşu, giriş noktalarında oluşturulan kontroller ve koordinasyon çalışmaları dikkat çekiyor. İlçede 1071 Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünün anılması nedeniyle tarihî güne tanıklık etmenin heyecanı hissediliyor; birçok vatandaş bu anı yerinde görmek için erken saatlerde alana geldiğini belirtiyor.

Yetkililer ve organizatörler, hem katılımcıların güvenliğinin sağlanmasına hem de törenin akışının düzenli biçimde sürdürülmesine odaklandı. Ahlat’ta artan yoğunluk ve coşku, ilçeyi program öncesi canlı bir gündeme taşıdı; vatandaşlar, tarihi anı yerinde izleme beklentisiyle alandaki yerlerini almaya devam ediyor.

Ahlat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı: Vatandaşlar Millet Bahçesi’ne akın etti