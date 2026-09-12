Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Olayın detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi 4046. Sokak'ta bulunan 9 katlı binada ikamet eden M.A. (33), iddialara göre tabancayla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve resmi işlemler:

M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve inceleme çalışmalarına devam ederken, yetkililer sürecin adli işlemler tamamlandıkça netleşeceğini bildirdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TABANCAYLA KAFASINA ATEŞ EDEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.