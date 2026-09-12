Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Kayseri Melikgazi Ahi Evran Mahallesi 4046. Sokak'taki 9 katlı binada ikamet eden 33 yaşındaki M.A., tabancayla başına ateş ederek yaşamını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Olayın detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi 4046. Sokak'ta bulunan 9 katlı binada ikamet eden M.A. (33), iddialara göre tabancayla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve resmi işlemler:

M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve inceleme çalışmalarına devam ederken, yetkililer sürecin adli işlemler tamamlandıkça netleşeceğini bildirdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TABANCAYLA KAFASINA ATEŞ EDEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TABANCAYLA KAFASINA ATEŞ EDEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düziçi'nde Asaf Namlı Bulvarı üstünde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Gülek tüneli'nde alevlenen tır itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı
images

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alınd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor