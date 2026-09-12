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Kuyu çalışmasında yaşanan düşüş iki işçinin hayatını aldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde kuyu yapımı sırasında düşen Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuyu çalışmasında yaşanan düşüş iki işçinin hayatını aldı

Olayın ayrıntıları:

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesinde, kuyu yapımı sırasında iki işçinin düştüğü bildirildi. Olay yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişilerin Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin olduğu tespit edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın, kuyudan çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

Yaşanan olay kırsal bir mahallede meydana gelmiş olup, yetkililer bölgedeki çalışmanın ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli incelemeleri sürdürüyor. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar yetkili birimlerce paylaşılacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA KUYU YAPIMINDA ÇALIŞAN 2 KİŞİ, KUYUYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

KAHRAMANMARAŞ’TA KUYU YAPIMINDA ÇALIŞAN 2 KİŞİ, KUYUYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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