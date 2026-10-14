Kayseri'de aranan zanlı 14 yıl 3 ay 14 günlük hapis cezasıyla tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda hakkında 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan S.K. (31)'yi yakaladı.

operasyon ve arama çalışması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordine bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tespit ve takip sonucu şüpheli S.K. adresinde yakalandı.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Yakalanan S.K. hakkında ilgili işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' ifadeleriyle operasyonun sürdüğünü duyurdu.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 14 YIL 3 AY 14 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.