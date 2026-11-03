Kayseri'de dava: sanığın 'keşke yaşanmasaydı' sözleri ve tutuklama talepleri

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iş adamı Mustafa Yerli’nin ölümüyle ilgili olarak yargılanan sanık E.T. bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcılık mütalaasını sundu; aile avukatları ve sanık tarafı arasında tutuklama talebi ve savunma arasındaki görüş ayrılıkları öne çıktı.

Savcılık mütalaası ve suçlamalar:

Savcılık, sanık E.T. hakkında iddianame doğrultusunda kasten öldürme ve 2 kez öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca, sanığın oğlu olan diğer E.T. hakkında ise olaya yardım etme suçundan cezalandırma talebi yer aldı.

Aile avukatlarının iddiaları ve kameralarla ilgili şüpheler:

Yerli ailesinin avukatları, sanığın oğlu E.T. için tutuklu yargılama talep etti. Avukatlar, oğlun olayda doğrudan iştirak ettiği ve fikri verdiğini iddia ederek, "Oğlu ‘silahı ya babam alır ya da ben alırım’ demiştir. Silahın kullanım şeklini de tanımlamıştır. Oğlunun yurtdışına kaçma ihtimali elzemdir. Tutuklanmalıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, olay yerindeki kameraların "bozuk ya da çalındığı" iddialarına değinerek, "Gizlenmek istenen bir durum var. Baba ve oğlun olayın olduğu bölgede beraber oldukları tespit edildi. Tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sanığın oğlu duruşmada üzerine atılan suçları reddettiğini bildirdi ve ilk savunmasından bu yana söylemine ekleyecek veya çıkaracak bir durumunun olmadığını belirtti.

Sanık savunması ve müdafinin iddiası:

Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan sanık E.T. duruşmada "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı" dedi. Savcının mütalaasına ilişkin olarak da "Takdir mahkemenin" ifadesini kullandı. Sanığın avukatı ise müvekkilinin soruşturma sürecinde adli kontrol veya yurt dışı yasağı olmaksızın duruşmalara katıldığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve tutuklama talebinin "kan davasına getirilmeye çalışılan olayın yansıması" olduğunu savundu.

Mahkeme süreci ve taraf talepleri doğrultusunda duruşma ilerletildi; mahkemenin karar ve bir sonraki celse takvimi duruşma zabıtlarına yansıyacak.

KAYSERİLİ İŞ ADAMI MUSTAFA YERLİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN DAVADA HAKİM KARŞISINA ÇIKAN E.T., "ÇOK PİŞMANIM, KEŞKE YAŞANMASAYDI" DEDİ.