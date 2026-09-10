Üzümlü'de eğitim yılı öncesi okul güvenliği için koordinasyon sağlandı

Üzümlü'de eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul güvenliğine yönelik bir toplantı yapıldı. Toplantı, eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

katılımcılar:

Toplantıya Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlık etti; İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri de toplantıda yer aldı. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

görüşülen öncelikli konular:

Toplantıda, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, eğitim kurumlarında huzur ortamının korunması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları ele alındı. Katılımcılar, tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi ve mevcut sorumlulukların netleştirilmesi konularında ortak çalışma kararı aldı.

Kaymakam Hökelekli, toplantının sonunda yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu ve ilgili kurumların eşgüdüm halinde çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı.

ÜZÜMLÜ’DE OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI