Dolar 49,5480 +0,08%
Euro 55,5869 -0,11%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.626,26 -0,51%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,38 -0,44%
--°

Kayseri'de kapsamlı huzur denetimi: aranan 19 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 382 personelin katılımıyla 53 noktada eş zamanlı huzur-asayiş denetimi yaptı; 13 bin 916 şahıs ve 5 bin 395 araç sorgulandı, 19 aranan yakalandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de kapsamlı huzur denetimi: aranan 19 şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ortamının korunması amacıyla düzenlenen uygulamaya 382 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı olarak 53 noktada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 13 bin 916 şahıs ile 5 bin 395 araç sorgulandı.

gözaltılar ve idari işlemler:

Sorgulamalar sonucu 19 aranan şahıs yakalandı, ayrıca 9 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, kamu düzenini ihlal edenlere yönelik olarak 49 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucu:

Uygulamada yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve soruşturmalar sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı
images

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erd...
images

Lüleburgaz’da çamaşır makinesinden çıktığı değerlendirilen ev yangını kısa süred...
images

Saray-Güngörmez yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi