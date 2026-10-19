Kayseri'de kapsamlı huzur denetimi: aranan 19 şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ortamının korunması amacıyla düzenlenen uygulamaya 382 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı olarak 53 noktada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 13 bin 916 şahıs ile 5 bin 395 araç sorgulandı.

gözaltılar ve idari işlemler:

Sorgulamalar sonucu 19 aranan şahıs yakalandı, ayrıca 9 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, kamu düzenini ihlal edenlere yönelik olarak 49 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucu:

Uygulamada yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve soruşturmalar sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

ELE GEÇİRİLENLER