Kayseri'de kurulan kedi kasabası çocuklara ve hayvanseverlere ev sahipliği yapıyor

Kayseri'de yeni bir buluşma: küçük dostlar kedi kasabası

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de bir ilk olarak hayata geçirilen 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', açılışından bu yana yoğun ilgi görüyor. Yakut Mahalle'ye kazandırılan 10 bin metrekarelik yaşam alanı içinde yer alan merkez, hem çocuklara hem de hayvanseverlere yönelik dikkat çekici düzenlemelerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye hedefi: empati ve şefkat

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin çocukların hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurmasına ve hayvan sevgisinin geliştirilmesine hizmet ettiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" sözleriyle projenin yerel hizmet anlayışını özetledi.

Çolakbayrakdar ayrıca, mekânın hayvan fobisi olan bireylerin korkularını yenmelerine katkı sağladığını belirterek hemşehrilerin ilgisine teşekkür etti. Başkanın ifadelerinde, insan merkezli belediyecilik yaklaşımı ile birlikte canlılara şefkat gösterme vurgusu da öne çıkıyor: "Varlıkların en şereflisi 'Eşref-ı Mahlûk' olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı... Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır."

Tesisin donatıları ve bakım olanakları:

Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından işletilen kasaba, yaklaşık 500 metrekarelik alana kurulan bölümünde kedilere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçları alanında uzman veteriner hekimler gözetiminde karşılanıyor.

Kasaba içinde steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri ve toplu yaşam alanları gibi birçok donatı bulunuyor. Ayrıca 'Küçük Dostlar Mahallesi' ve 'Tekir Parkı' gibi tematik mekanlar da ziyaretçilere sunuluyor.

Merkezde barınan türler arasında british shorthair, exotic shorthair, scottish fold, Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç orman kedisi, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla ve bengal gibi toplam 19 farklı kedi türü yer alıyor. Bu çeşitlilik, ziyaretçilere kedi ırkları hakkında gözlem ve tanıma imkânı sağlıyor.

Proje, kent yaşamında hayvan bakımı ve toplum bilincini bir araya getirmeyi amaçlıyor; belediye yetkilileri, benzer uygulamaların farklı mahallelerde de örnek proje olarak hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KAYSERİ’DE BİR İLK OLARAK HAYATA GEÇİRİLEN VE 19 FARKLI KEDİ TÜRÜNÜN BULUNDUĞU 'KÜÇÜK DOSTLAR KEDİ KASABASI', YOĞUN İLGİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.