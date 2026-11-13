Kızılcahamam'da Saraçlar Sokağı'nda çıkan ev yangını ekipleri harekete geçirdi

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi İyceler Mahallesi, Saraçlar Sokağı'nda bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar başlatıldı; olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemeye yönelik inceleme yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.