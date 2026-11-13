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Kızılcahamam'da Saraçlar Sokağı'nda çıkan ev yangını ekipleri harekete geçirdi

Kızılcahamam İyceler Mahallesi'ndeki Saraçlar Sokağı'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye, polis ve ambulans ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızılcahamam'da Saraçlar Sokağı'nda çıkan ev yangını ekipleri harekete geçirdi

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi İyceler Mahallesi, Saraçlar Sokağı'nda bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar başlatıldı; olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemeye yönelik inceleme yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA...

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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