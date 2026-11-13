Silopi'de öğretmenler günü voleybolunda gençlerin mücadelesi sürüyor

turnuva yarı finali tamamlandı:

Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında yarı final heyecanı geride kaldı. Organizasyona 25 takım ve toplam 300 sporcu katıldı; maçları Silopi Kaymakamı Çağlar Partal izledi.

karşılaşmalar ve atmosfer:

Turnuva, birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla dikkat çekti. Sporcular sahada kıyasıya mücadele ederken, seyirciler de destekleriyle maçlara canlılık kattı. Organizasyon, ilçede sporu öne çıkaran bir etkinlik olarak yoğun ilgi gördü ve yerel topluluk arasında rekabetin yanı sıra dayanışma duygusunu da güçlendirdi.

gençlik ve spor faaliyetleri:

Silopi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla çok sayıda branşta kurs yürütüyor. Müdürlüğün duyurusuna göre, voleybol, tenis, basketbol, hentbol, dart, okçuluk, atletizm, futbol, masa tenisi, pilates, boks, fitness, yüzme, çim hokeyi ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta kurslar düzenleniyor.

Müdürlük, öğrencilerin en az bir spor branşıyla tanışmaları, düzenli spor alışkanlığı kazanmaları ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefiyle vatandaşları spor, eğitim, kültür ve sanat kurslarına katılmaya davet ediyor.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE 300 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASINDA YARI FİNAL HEYECANI GERİDE KALDI.