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Kayseri'de Melikgazi medresesine ait izler gün yüzüne çıkıyor

Kayseri'de Melikgazi Medresesi'nde süren kazılarda yapının yüzde 30'u gün yüzüne çıktı; Cami-i Kebir önündeki bulgunun restorasyonu değerlendirilecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri'de Melikgazi medresesine ait izler gün yüzüne çıkıyor

Melikgazi medresesi kazıları kentin tarihine ışık tutuyor

Kayseri Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilen bölgede yürütülen kazı çalışmaları Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde sürüyor. Sur İçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Cami-i Kebir kıble cephesinde başlatılan araştırma kazısında Medrese olabileceği düşünülen yapının duvarları açığa çıkarıldı.

Kazıdaki bulgular ve çalışma süreci:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı talimatıyla başlatılan kazı çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülüyor. Çalışma iki ay önce başlatıldı ve şu ana kadar alanın %30'luk kısmı ortaya çıkarıldı. Yapı etrafındaki mülkiyetin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne, bir kısmı ise Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait; gerekli yazışmalar tamamlanır tamamlanmaz kazılara geçildi. Alanın güneydoğu köşesinde tespit edilen duvar örgüleri, buranın medrese olması ihtimalini güçlendiriyor.

Tarihsel bağlam ve uzman değerlendirmesi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz kazıyla ilgili olarak bu yapının Danişmentliler dönemine ait olduğunu ve buranın Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırıldığına yönelik kayıtların bulunduğunu belirtti. Gündüz; Alparslan'ın danışmanlarından olan Danişment Gazi'nin 1071 sonrası Kayseri, Sivas ve Malatya yörelerinde ikta aldığı, ardından Gümüştekin, Melik Gazi ve Melik Muhammed Gazi gibi isimlerin bölge tarihindeki yerinin kaynaklarda kaydedildiğini aktardı. Bu çerçevede kazı ekibi, ortaya çıkan mimari izleri belgeleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı tamamlandığında yapının gerçekten Melik Gazi Medresesi olup olmadığı uzmanlar tarafından netleştirilecek. Yapının Anadolu'nun ilk medreselerinden biri olduğu tahmin ediliyor; bundan sonra alan için restorasyon ya da başka bir uygulama kararı yetkili kurumlarca verilecek. Çalışmalar kentin tarihine ilişkin somut veriler sağlayacak ve bölge planlamasında belirleyici rol oynayacak.

9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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