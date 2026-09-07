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Kayseri'de örnek belediyecilik: 38 gün süren fuarı bütçeye dokunmadan tamamladık

Fuar38, 38 gün süren etkinliklerin ardından Ritim Kayseri ve millî takım coşkusuyla kapandı; Başkan Ahmet Çolakbayrakdar organizasyonun 'belediye bütçesinden tek kuruş harcamadan' tamamlandığını belirtti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de örnek belediyecilik: 38 gün süren fuarı bütçeye dokunmadan tamamladık

Fuar38 kapanışında bütçe iddiası ve kutlama coşkusu

Kocasinan Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği Fuar38, 38 gün süren program dizisini Ritim Kayseri konseri ve A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu coşkusuyla noktaladı. Kapanışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organizasyonun belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Kayseri modelinin diğer belediyelere örnek olmasını istedi.

Çolakbayrakdar'dan mali model vurgusu:

Başkan Çolakbayrakdar kapanışta, 'Belediye bütçesinden tek kuruş harcamadan 38 gün 38 gece tüm Türkiye’de ses getiren nostaljik, tarihi bir etkinlik yaptık' sözleriyle mali yapıyı özetledi. Organizasyonun giderlerinin, fuara sponsor olan kurumlar ve katılımcı firmalar tarafından karşılandığını belirten Çolakbayrakdar, gerçekleştirilen konserlerin belediye kasasından ödeme almadan düzenlendiğini tekrar etti. Bu yaklaşımla ilçede 'kendi içinde bütçelenmiş' bir model inşa ettiklerini, bunun da ülke ölçeğinde örnek teşkil edeceğini söyledi.

Etkinlikler, ekip ve halk katılımı:

Fuar38 boyunca arka arkaya düzenlenen kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, Kayserililer tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Çolakbayrakdar, organizasyonun herhangi bir profesyonel organizasyon şirketine bağımlı kalmadan, belediye personelinin ve gönüllü amatör ekiplerin gayretiyle yürütüldüğünü kaydetti: 'Bu işin 38 gün boyunca yapılabileceğini bir belediye şirketi maharetiyle, herhangi bir organizasyon şirketine ihtiyaç duyulmaksızın, sadece belediye personelinin ve daha önce böyle bir organizasyona imza atmamış amatör kardeşlerimizin gayretiyle gerçekleştirilebileceğini bütün Türkiye’ye gösterdiler.' dedi.

Fuarın son gününde sahneyi paylaşan A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu heyecanı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Başkan Çolakbayrakdar, 'Fuarın Sultanları, hem fuarın son gününde bize unutamayacağımız bir gün yaşattılar hem de bütün Türk milletinin göğsünü kabartıp bizleri gururlandırdılar. Ay yıldızlı bayrağımızı en yukarıya taşıdılar. Filenin Sultanlarını tebrik ediyorum.' sözleriyle takımı tebrik etti.

Kayseri belediyecilik anlayışının vurgulanması:

Çolakbayrakdar, Fuar38’i yalnızca bir etkinlik takvimi değil, aynı zamanda belediyecilik anlayışının bir göstergesi olarak tanımladı. 'Kentsel dönüşümden imara, fen işlerinden kırsal hizmetlere, mali hizmetlerden sosyal belediyeciliğe kadar her alanda en iyisini yapan şehiriz' ifadeleriyle Kocasinan Belediyesi’nin iddiasını öne çıkardı ve diğer belediyelere 'hodri meydan' diye çağrı yaptı: 'Bir organizasyonu kendi maharetiyle, hiçbir konser için belediye bütçesinden bir kuruş dahi ödemeden yapabilen varsa, bundan sonra yapmak isteyen Kayseri’ye gelsin, bizden örnek alsın.'

Başkan, organizasyonun finansmanından bahsederken sponsorlara ve katılımcı firmalara teşekkür ederek, 'Buradaki bütün organizasyonun bütçesini kendi içerisinde karşılayan sponsorlarımız ve katılımcı firmalarımızla birlikte gerçekleştirilen bütün etkinliklerin giderlerini tamamen, altını çizerek söylüyorum, bu organizasyonun kendi içerisinden karşılayan bir yapı ortaya koyduk' dedi.

Çolakbayrakdar ayrıca, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen belediye personeli, gönüllüler ve destek veren kurumlarla birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve belediye başkanlarına şükranlarını sundu ve her birinin katkısına dikkat çekti.

Konuşmasını ailesine teşekkür ederek tamamlayan Başkan, eşi ve çocuklarının desteğini vurguladı: 'Hanımefendi, sağ olsun, şimdiye kadar hep destekçim, hep yanı başımda, bana yol arkadaşım ve en büyük yardımcım oldu. Eşime ve çocuklarıma da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü bu işlerin yapılabilmesi için arkanızda güçlü bir desteğe ihtiyaç var.'

Kapanışta hemşehrilerine teşekkür eden Çolakbayrakdar, 'Sahip çıktığınız için, destek olduğunuz için, bu günlere getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Varlığınız daim olsun. Sizlerle birlikte Kayseri için yapacağımız daha çok işler var. Hepiniz Allah’a emanet olunuz.' sözleriyle Kayserililere hitap ederek konuşmasını sonlandırdı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, FUAR38’İN KAPANIŞTA TÜRKİYE’YE SESLENEREK...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, FUAR38’İN KAPANIŞTA TÜRKİYE’YE SESLENEREK, "BELEDİYE BÜTÇESİNDEN TEK KURUŞ HARCAMADAN 38 GÜN 38 GECE TÜM TÜRKİYE’DE SES GETİREN NOSTALJİK, TARİHİ BİR ETKİNLİK YAPTIK. KAYSERİ MODELİNİ GÖRMEK İSTEYEN KAYSERİ’YE GELSİN, BİZDEN ÖRNEK ALSIN." DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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