kayseri'de parklar ve spor alanlarında kapsamlı yenileme çalışması

Kayseri genelinde planlı yenileme çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde kentteki park, spor sahası ve sosyal yaşam alanlarının yenilenmesine hız verdi. Projeler, kent merkezinden mahallelere kadar yaygınlaştırılarak halkın günlük yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalarda öncelik, alanların daha işlevsel, konforlu ve güvenli hale getirilmesi; aynı zamanda yeşil dokunun korunup güçlendirilmesi olarak belirlendi. Yenileme faaliyetleri belediyenin öz kaynakları, personeli ve iş makineleriyle planlı biçimde gerçekleştiriliyor.

mimarsinan ve kadr has kültür parkı çalışmaları:

Mimarsinan Parkında altyapı, aydınlatma ve yürüyüş yollarının kapsamlı şekilde elden geçirilmesiyle parkın kullanım konforu yükseltildi. Aynı dönemde Kadir Has Kültür Parkında basketbol ve voleybol sahaları ile bisiklet parkurunun yenilenmesine yönelik adımlar atıldı. Bu düzenlemeler parkların yalnızca dinlenme değil, spor ve sosyal etkileşim alanı olarak işlev görmesini sağlamayı hedefliyor.

mahalle ölçeğinde spor alanlarının çeşitlendirilmesi:

Gençlerin ve çocukların spora erişimini kolaylaştırmak için kent genelinde yeni donatılar konuldu. Anadolu Harikalar Diyarının iki noktasına modern spor ve fitness aletleri yerleştirildi. Ayrıca Kadir Has Kültür Parkına çocukların denge ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan yeni bir Survivor parkuru eklendi.

Gültepe Parkındaki basketbol sahası tamamen yenilenirken, İnönü 2 Parkında mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmak üzere yeni bir halı saha hazırlandı. Bu uygulamalar, sporun günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmesini ve mahalle bazında daha fazla aktivite alanı oluşturulmasını hedefliyor.

Belediye yetkilileri, tesislerin estetik ve güvenlik standartlarına uygun olarak düzenlenmesinin yanı sıra, bakımı kolaylaştıracak çözümlerle hizmet ömrünü uzatmayı da planlıyor.

su yapıları ve kent estetiğine katkı:

Yenileme çalışmaları su yapıları ve görsel düzenlemeleri de kapsıyor. Mimarsinan Parkındaki havuz kapsamlı revizyondan geçirilirken, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanındaki havuzun bakım ve onarımı tamamlandı. Fuzuli Kavşağındaki havuzdaki yenileme ise kentin merkezi noktalarındaki görsel bütünlüğe katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parkları dinlenme mekanlarından öteye taşıyarak sporun, çocuk gelişiminin ve sosyal etkileşimin desteklendiği ortak yaşam alanları olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, yeşil alanların niteliğini artırmakla kalmayıp vatandaşların günlük hayatına doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

Son olarak, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut alanların bakım ve yenilemelerini sürdürürken yeni spor ve aktivite alanlarıyla kentin sosyal altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ÖZEL ÖNEM VERDİĞİ DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR KAYSERİ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDEKİ PARKLARI, SPOR SAHALARINI VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINI YENİLİYOR.