Kayseri'de plastik ve züccaciye mağazasında çıkan yangın üç saatte kontrol altına alındı

Kayseri'de mağaza yangını kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinin bir bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek yan yana bulunan diğer iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müdahale ve görüntüler:

İtfaiye ekipleri yangına yoğun müdahale gerçekleştirdi; ekiplerin çalışması ve yangının yayılımı dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin kesintisiz müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 3 saat içinde söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Belediye incelemesi ve soruşturma:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, müdahale süreçleri hakkında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat'tan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE LASTİK VE ZÜCCACİYE MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN EKİPLERİN 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ. YAN YANA BULUNAN DİĞER İŞYERLERİNE SIÇRAYAN YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.