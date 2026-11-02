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Diyarbakır'da tehlikeli gösteri: drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift yapan sürücü 2918 sayılı Kanun gereğince 140 bin lira idari cezaya çarptırıldı, ehliyeti 60 günlüğüne alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da tehlikeli gösteri: drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Diyarbakır'da trafik ekipleri drift yapan sürücüye işlem uyguladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Fırat Bulvarı Stadyum yolunda drift yaparak trafikte tehlike oluşturan bir sürücüye idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Olayı tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye ilgili kanun maddesi uyarınca işlem yaptı.

cezanın dayanağı ve uygulama:

Açıklamada, sürücünün dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi fiilini gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Bu kapsamda ekiplere işlem yapan polisler tarafından sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

trafik güvenliği ve yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, benzer riskli sürüş davranışlarının hem sürücüye hem diğer yol kullanıcılarına zarar verebileceğini vurguladı. Trafik denetimlerinin bu tür tehlikeli hareketleri engellemeye yönelik olduğu, kurallara uymanın trafikte can ve mal güvenliği için zorunlu olduğu hatırlatıldı.

DİYARBAKIR’DA DRİFT ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜYE 140 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN...

DİYARBAKIR’DA DRİFT ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜYE 140 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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