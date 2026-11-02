Akçay Köprüsü'nde otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarıldı

Akçay Köprüsü'nde kaza

Akşam saatlerinde Payas - İskenderun yolu üzerindeki Akçay Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bir otomobil köprüden dereye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içindeki yaralı sürücüyü hızlı ve koordineli bir müdahaleyle kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE KÖPRÜDEN DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.