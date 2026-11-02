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Akçay Köprüsü'nde otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarıldı

Akçay Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye düştü; itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarıp hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçay Köprüsü'nde otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarıldı

Akçay Köprüsü'nde kaza

Akşam saatlerinde Payas - İskenderun yolu üzerindeki Akçay Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bir otomobil köprüden dereye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içindeki yaralı sürücüyü hızlı ve koordineli bir müdahaleyle kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE KÖPRÜDEN DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE KÖPRÜDEN DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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