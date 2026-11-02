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Tatvan'da şehitler anısına düzenlenen turnuva dostluk ve rekabetle sona erdi

Tatvan'da şehitler anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası 22 Ekim'den beri sürdü; ortaokul takımı 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tatvan'da şehitler anısına düzenlenen turnuva dostluk ve rekabetle sona erdi

turnuva ve final maçı:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Kaymakamlığı desteği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Turnuva 22 Ekim tarihinde başlamış, kamu kurumlarında görev yapan personelin spor aracılığıyla bir araya gelmesi ile kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmişti.

Finalde, ilçe milli eğitime bağlı ortaokul ve anaokulu takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yafes Akkaya ile çok sayıda izleyici takip etti. Final maçında ortaokul takımı rakibini 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu; anaokulu ikinci, lise takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

kaymakamın değerlendirmesi ve etkinliğin amacı:

Ödül töreninde konuşan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, dereceye giren takımları tebrik edip emeği geçen kurum ve amirlerine teşekkür etti. Kaymakam Demirer, etkinliğin amacını vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz bu anlamlı turnuva; kurumlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dostluk bağlarını pekiştirerek amacına ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca turnuva boyunca sergilenen fair-play ruhu, kardeşlik ve centilmenliğe dikkat çekti.

ödüller ve kapanış:

Turnuvanın sona ermesinin ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları iletildi; emeği geçenlere plaket takdim edildi. Centilmenlik kupası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne verilirken, turnuvayı takip ederek destek veren gazeteciler adına bir kupa da Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay'a takdim edildi. Programda ayrıca şehit yakınlarına milli forma hediye edildi ve tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE ŞEHİTLER ANISINA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI, OYNANAN...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE ŞEHİTLER ANISINA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI, OYNANAN FİNAL MÜSABAKASIYLA SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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