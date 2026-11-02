Dolar 49,9661 +0,07%
Euro 55,9538 +0,42%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.353,66 +1,44%
EUR/USD 1,1196 +0,27%
Brent Petrol 104,36 -8,00%
--°

İstanbul'da akşam sağanağı yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi; Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Yenibosna'da yollar suyla doldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 22:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da akşam sağanağı yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam sağanağı yaşamı etkiledi

İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde yağışın yoğunluğu kısa sürede artarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

eyüpsultan ve küçükçekmece'de yollar göle döndü:

Eyüpsultan Meydanı'nda ve Küçükçekmece ilçesinde yağışın etkisiyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Rögarlar taşarken bazı yollar adeta dere görünümüne büründü ve su, kaldırımlara kadar çıktı; bu durum trafikte aksamaya neden oldu.

yenibosna'da vatandaşlar duraklara sığındı:

Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Yağışın devam etmesiyle birlikte kent genelinde yetkililerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Gün içinde etkili olan sağanak, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşmaya devam etti; yetkililer ve vatandaşlar kısa süreli sel ve su birikintilerine karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

İstanbul’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İstanbul’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da koku ihbarı üzerine açılan evde baba ve kızı ölü bulundu
images

Sultangazi'de iş yeri önünde silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı
images

Polatlı'da tartışma kavgaya dönüştü: dört kişi bir şahsa saldırdı
images

Karabük otogarında lokantada kadın vuruldu, muhtar aynı silahla intihar etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay'da koku ihbarı üzerine açılan evde baba ve kızı ölü bulundu

İstanbul’da akşam sağanağı: Ataşehir ve Maltepe caddeleri sular altında

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

Storck: sergilenen oyun ve skor takımın güvenini açıkça gösterdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı