İstanbul'da akşam sağanağı yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam sağanağı yaşamı etkiledi

İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde yağışın yoğunluğu kısa sürede artarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

eyüpsultan ve küçükçekmece'de yollar göle döndü:

Eyüpsultan Meydanı'nda ve Küçükçekmece ilçesinde yağışın etkisiyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Rögarlar taşarken bazı yollar adeta dere görünümüne büründü ve su, kaldırımlara kadar çıktı; bu durum trafikte aksamaya neden oldu.

yenibosna'da vatandaşlar duraklara sığındı:

Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Yağışın devam etmesiyle birlikte kent genelinde yetkililerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Gün içinde etkili olan sağanak, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşmaya devam etti; yetkililer ve vatandaşlar kısa süreli sel ve su birikintilerine karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

İstanbul’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü