Kayseri'de Sümer stadı meclis gündemine taşındı

Sümer stadı için TBMM'ye soru önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı'nın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamına alınıp alınmadığı ve söz konusu alanın Abdullah Gül Üniversitesi'ne devri yönündeki haberleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Ersoy, duruma ilişkin yanıtın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verilmesini talep ederek yazılı soru önergesi sundu.

önergede hangi sorular var:

Ersoy önergesinde, alanın kentsel dönüşüme alınması veya üniversiteye devredilmesi için resmi bir başvuru yapılıp yapılmadığını, bu konuda idari veya hukuki herhangi bir karar alınmış olup olmadığını sordu. Ayrıca, karar sürecinde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve tesisi kullanan amatör kulüplerin görüşlerine başvurulup başvurulmadığı soruldu.

Önergede ayrıca stadın mevcut konumunda spor tesisi olarak korunup korunmayacağı ve tesisin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlık düzeyinde bir çalışma bulunup bulunmadığı da sorulan başlıklar arasında yer aldı.

sümer stadı'nın yerel önemi:

Sümer Stadı, 1936 yılında Sümer Bez Fabrikası bünyesinde hizmete açıldı ve bugün günde yaklaşık 2 bin 500 amatör sporcunun faydalandığı bir tesis konumunda. Kayseri'deki amatör kulüplerin antrenmanlarına ve lig müsabakalarına ev sahipliği yapan saha, şehirdeki altyapı ve spor kültürü açısından önem taşıyor.

Ersoy sosyal medya paylaşımında "Sümer Stadı, Sümer’de kalmalı!" diyerek tesisin mevcut işlevini kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Milletvekili, yerel spor camiasının görüşlerinin sürece dahil edilmesinin gerekliliğini öne çıkardı.

Önergede belirtilen sorulara TBMM çatısı altında resmi yanıt beklendiği ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamanın, sahadaki amatör spor faaliyetlerinin geleceğini doğrudan etkileyeceği kaydedildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SÜMER STADI’NIN BULUNDUĞU ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINARAK ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ’NE DEVREDİLMESİNİN GÜNDEME GELDİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI. ERSOY, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN YANITLAMASI İSTEMİYLE TBMM BAŞKANLIĞINA YAZILI SORU ÖNERGESİ SUNDU.