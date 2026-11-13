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Aliağa faciası 85 milyonun yüreğini dağladı; mecliste kayıpların isimleri okundu

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, HABAŞ'taki 9 Kasım patlamasında hayatını kaybeden 18 işçinin isimlerini TBMM'de anarak soruşturmanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aliağa faciası 85 milyonun yüreğini dağladı; mecliste kayıpların isimleri okundu

TBMM'de Osmanağaoğlu'nun konuşması

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 9 Kasım'da Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında yaşamını yitiren işçilere ilişkin duygusal bir konuşma yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda yitirilenlerin isimlerini teker teker okuyan Osmanağaoğlu, facianın ülke çapında derin bir üzüntü yarattığını vurguladı.

Kayıpların isimleri ve anma:

Osmanağaoğlu, konuşmasında hayatını kaybeden 18 işçinin her birini meclis tutanaklarına ve milletin vicdanına emanet etmek için isimlerini okudu. Okunan isimler şunlar oldu: İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Fatih Işık ve Güner Gökçe.

Konuşmasında ayrıca Menemen, Aliağa Bozköy ve Kınık'ta düzenlenen cenaze törenlerine katıldığını; musalla taşlarının başında bizzat şahit olduğu tarif edilemez matem duygusunu paylaşarak ailelerin yaşadığı acıyı TBMM'ye taşıdığını belirtti.

Soruşturma takibi ve iş güvenliği çağrısı:

Osmanağaoğlu, facianın ardından yürütülen soruşturmaların takipçisi olacaklarını ifade etti; ihmali veya kusuru bulunanların cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca itfaiye, AFAD arama kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, soruşturmalar tamamlanana dek sürecin şeffaflığına vurgu yaptı.

Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin tavizsiz uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Osmanağaoğlu, "Bir daha hiçbir emekçimizin ekmek teknesinde can vermemesi için her tedbiri tavizsizce uygulatmak boynumuzun borcudur" sözleriyle çağrıyı yineledi.

Osmanağaoğlu, konuşmasını işçilerin emanetine dair şu ifadelerle tamamladı: "Ekmeğin helalini göklerin hilali kadar mukaddes bilen ve bunun için akşam sabah ter döken kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Onların emanetlerini İzmir’in kalbinde ve milletimizin bağrında yaşatacağız."

Meclisteki bu anma, facianın yarattığı toplumsal hassasiyeti ve soruşturmaların takip edilmesi yönündeki siyasi kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

MHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU

MHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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