Meke gölü için 1,2 milyar litre su hedefi: ekosisteme nefes olacak proje

Meke Gölü ilanı ve uluslararası iş birlikleri:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliği kapsamında Türkiye'nin kent dayanıklılığını güçlendirecek projeleri ve uluslararası finansman adımlarını açıkladı. Konuşmasında, özellikle Konya'daki Meke Gölü için önem taşıyan bir hedefi gündeme taşıdı: göle 1,2 milyar litre su kazandırılmasıyla bölge ekosisteminin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Bakan Kurum, bu miktarın yaklaşık 480 bin olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte olduğunu belirtti.

Programda Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu ve SURFF (Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti) gibi mekanizmalarla şehirlerin iklim değişikliğine uyum ve direnç kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Kurum, yerel yönetimlerin afetlerin etkilerini doğrudan yaşadığını; Balıkesir, Trabzon, İzmir, Antalya, Hatay, Gaziantep, Konya ve Edirne gibi şehir örnekleri üzerinden dayanıklılığın önemini hatırlattı.

su ve atık su yatırımları:

Bakan Kurum, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliklerine dikkat çekerek, Yeşil ve Geleceği Şehirler Projesi kapsamında imzalanan 191 milyon avroluk alt kredi anlaşmasına işaret etti. Açıklamada, Beyşehir Gölü için de planlanan çalışmalardan söz edildi: yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık sular arıtılarak yılda 712 milyon litre suyun güvenli biçimde doğaya kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde su güvenliği ve verimliliği projeleri kapsamında ise yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde yatırımlar planlanıyor; içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılması, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ile atık su arıtma altyapısının geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor. Kurum, IBC ve İl Bank (İller Bankası) aracılığıyla belediyelerin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılacağını, Avrupa Yatırım Bankası ile de iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarının hazırlanması ve finansmana erişim kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi.

yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımı:

Enerji yatırımlarına ilişkin olarak da Asya Kalkınma Bankası ile iş birliği çerçevesinde 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesinin paylaşıldığını belirten Bakan Kurum, Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megawatt kurulu gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin planlandığını söyledi. Bu yatırımlarla yıllık yaklaşık 320 milyon kilowatt saat temiz enerji üretilmesi öngörülüyor.

Kurum, yalnızca bu proje kapsamında bile 120 bin ton sera gazı emisyonunun engelleneceğini, yaklaşık 150 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ve çevresel faydanın 6 milyon ağaca eşdeğer kabul edilebileceğini ifade etti. Ayrıca bu yatırımların yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlaması beklendiği vurgulandı.

Bakan Kurum, COP31 sürecinden somut sonuçlar alınmasının önemine işaret ederek; uyum, azaltım, finansman ve uygulamaya dönüşen iş birliklerinin Antalya'da kalıcı örnekler oluşturmasını amaçladıklarını, Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun da bu çabanın merkezi unsurlarından biri olacağını belirtti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "MEKE GÖLÜ'NE 1,2 MİLYAR LİTRE SUYUN KAZANDIRILMASINI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.