Bartın'da merdiven düşmesi: bir kişi yaşamını yitirdi

Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Oğuz Özardıç merdivenden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Özardıç hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Özardıç kurtarılamadı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, düşme sonrası haber verilen sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralı hızla hastaneye sevk edildi; burada sürdürülen müdahaleler sonuç vermedi.

cenaze ve otopsi:

Özardıç'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili resmi kurumların prosedürleri kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

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