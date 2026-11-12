Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı

Operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde durdurdukları bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında görevli ekipler, otobüste narkotik arama köpeği ile birlikte çalışma yürüttü ve şüpheli tespiti üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi.

ele geçirilen madde ve şüpheli:

Yapılan kontrolde, bir yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar maddesi bulundu. Valizin sahibi olduğu belirtilen İ.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve işlemler için karakola götürüldü.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin delil çalışması ile şüphelinin bağlantılarını araştırıyor ve süreç hakkında resmi açıklamaların ilerleyen aşamalarda yapılması bekleniyor.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YAPILAN ARAMADA BİR YOLCUYA AİT VALİZİN İÇERİSİNDE 1 KİLO 467 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRDİ.