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Eskişehir'in akşam paleti: dronla gökyüzünün renkleri

Dron pilotu Ahmet Araç'ın kaydettiği görüntülerde, Eskişehir'de gün batımında gökyüzünün sarı ve kırmızı tonlara bürünmüş kuş bakışı manzarası yer aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'in akşam paleti: dronla gökyüzünün renkleri

Eskişehir semalarında akşamın renkleri:

Eskişehir'de gün batımı sırasında gökyüzünde beliren tonlar dron ile havadan kayda alındı. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından çekilen görüntülerde, batan güneşin etkisiyle gökyüzü sarı ve kırmızı tonlara bürünürken kentin kuş bakışı görünümü de öne çıktı. Karelerde, ışığın şehir siluetine vurduğu anlar dikkat çekti.

Görsellerin öne çıkan detayları:

Havadan alınan görüntüler, geniş açılı perspektifle Eskişehir'in sokak dokusu, çatı çizgileri ve açık alanlarına ışığın nasıl yayıldığını ortaya koyuyor. Gün batımının sıcak tonları yapıların konturlarını yumuşatırken, gökyüzündeki geçişler görsel bir derinlik sağladı. İzleyiciye kentin akşam atmosferini hissettiren estetik kareler izlenim bırakıyor.

Teknik ve estetik vurgular:

Kayda alınan çekimler, dronun seyir hareketleri ve kadraj seçimleri sayesinde zaman içindeki ışık değişimini takip ediyor. Eskişehir manzarasının kuş bakışı sunumu, şehir silüetinin ve gün batımının birlikte oluşturduğu kontrastı vurguluyor. Görüntüler, şehrin akşam saatlerindeki görünümünü fotoğrafik bir dille anlatıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE GÜN BATIMI SIRASINDA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN RENK TONLARI DRON İLE KAYDA ALINDI. DRON...

ESKİŞEHİR'DE GÜN BATIMI SIRASINDA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN RENK TONLARI DRON İLE KAYDA ALINDI. DRON PİLOTU AHMET ARAÇ TARAFINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE, SARI VE KIRMIZI TONLARA BÜRÜNEN GÖKYÜZÜ İLE KENTİN KUŞ BAKIŞI MANZARASI YER ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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